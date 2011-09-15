〔表格〕瑞士央行下修2011年GDP与通胀率预估值

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世9月15日电---瑞士央行周四发布最新的经济预测值,预计2011年瑞士国内生产总值(GDP)增长1.5-2%,此前预测约为2%;2011年通胀率为0.4%,前次预测为0.9%.
以下为详细数据,括号内前次预估值.
2011年 2012年 2013年
通胀率% * 0.4 (0.9) -0.3 (1.0) 0.5 (1.7)
GDP% ** 1.5-2.0(约2)
* 为年率百分比变动均值
** 为实质GDP百分比变动.
如欲浏览瑞士央行最新货币政策决议,请点选[ID:nCN1967823](完)
--编译 沈以文;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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