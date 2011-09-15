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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 15:47 BJT

〔表格〕瑞士央行下修2011年GDP与通胀率预估值

路透苏黎世9月15日电---瑞士央行周四发布最新的经济预测值,预计2011年瑞士国内生产总值(GDP)增长1.5-2%,此前预测约为2%;2011年通胀率为0.4%,前次预测为0.9%.

以下为详细数据,括号内前次预估值.

2011年 2012年 2013年

通胀率% * 0.4 (0.9) -0.3 (1.0) 0.5 (1.7)

GDP% ** 1.5-2.0(约2)

* 为年率百分比变动均值

** 为实质GDP百分比变动.

如欲浏览瑞士央行最新货币政策决议,请点选[ID:nCN1967823](完)

--编译 沈以文;审校 丁琦

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