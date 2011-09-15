〔中国债市〕人民币利率互换上涨,中小行准备金调整缴款致资金略紧

路透北京9月15日电---中国人民币利率互换(IRS)周四上涨.中小银行存款准备金交存范围扩大後首次缴款,致市场流动性略有收紧,加之IRS上周以来下行幅度已不小,引发部分获利抛盘,均推高了IRS.

"IRS有点跌不动了,"上海一外资银行交易员称,"准备金(交存范围)调整,令fund(资金面)相对有点紧张,机构pay(付固定收浮动)的兴趣推动利率上了5个(基)点左右吧!"

他进一步指出,虽然基准七天回购加权利率涨幅有限,但资金面後期会面对十一长假、新股发行等诸多因素的冲击,流动性阶段性收紧的市场预期仍存,故机构不愿进一步做低IRS短端利率,转而选择将前期盈利落袋为安.

中国银行间市场质押式回购加权平均利率周四多走升,因中小银行准备金上缴基数扩大後的首批缴款,导致场内流动性略微有所收紧.[CN/CN]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927347]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

周四 4.2371/4.3529 4.0417/4.1275 3.7500/3.8383 3.6917/3.7883 3.7367/3.8725

周三 4.2186/4.3471 4.0675/4.1442 3.7467/3.8283 3.6833/3.7700 3.6300/3.9342

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0185/+0.0058 -0.0258/-0.0167 +0.0033/+0.0100 +0.0084/+0.0183 +0.1067/-0.0617

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)