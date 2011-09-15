〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌向近期低位,静候英国零售销售数据

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月15日电---英镑兑美元周四跌向八个月低位,焦点为英国零售销售数据.若数据逊于预期,可能会增强英国央行或推出进一步货币刺激政策的观点.
交易商称,从另一方面来看,若数据带来正面惊喜,或令已在看空英镑的市场推高英镑.但涨势可能在1.5900美元附近失去动能,交易商称该处挂有大量卖单.
英镑兑美元GBP=跌0.1%,报1.5752美元,1.5730美元处挂有买单,在1.5820美元上方挂有停止单.近期支撑位料在1.5706美元的八个月低位附近,2010年10月低位1.5650美元处支撑力道或更强.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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