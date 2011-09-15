〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌向近期低位,静候英国零售销售数据

路透伦敦9月15日电---英镑兑美元周四跌向八个月低位,焦点为英国零售销售数据.若数据逊于预期,可能会增强英国央行或推出进一步货币刺激政策的观点.

交易商称,从另一方面来看,若数据带来正面惊喜,或令已在看空英镑的市场推高英镑.但涨势可能在1.5900美元附近失去动能,交易商称该处挂有大量卖单.