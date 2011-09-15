〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶持稳,受股市持坚及上海期胶走势支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月15日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期约周四持稳,受到股市走坚及上海期胶走势支撑,不过美国需求忧虑打压原油价格,令TOCOM期胶回吐稍早涨幅.
TOCOM指标期胶2月合约<0#JRU:>接近持平,结算价上涨0.4日圆或0.1%,报每公斤360.9日圆.
过去四个交易日,TOCOM期胶价格已跌破关键的50日移动均线,该均线周四位于371.7日圆.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。