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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 15:53 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶持稳,受股市持坚及上海期胶走势支撑

路透东京9月15日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期约周四持稳,受到股市走坚及上海期胶走势支撑,不过美国需求忧虑打压原油价格,令TOCOM期胶回吐稍早涨幅.

TOCOM指标期胶2月合约<0#JRU:>接近持平,结算价上涨0.4日圆或0.1%,报每公斤360.9日圆.

过去四个交易日,TOCOM期胶价格已跌破关键的50日移动均线,该均线周四位于371.7日圆.

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