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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 16:01 BJT

〔韩国汇市〕韩元接近六个月低点,发现当局抛售美元干预

路透首尔9月15日电---韩元兑美元周四进一步回落,尽管当局抛售美元干预,但欧债危机助燃对欧洲基金可能撤出韩国债市的臆测.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC此间市场收于1,116.4韩元,之前一度低见1,119.9,为3月末以来最低.

韩元开盘上扬,收复上日部分失地,但午後逆转涨势,因海外投资客买入美元.

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