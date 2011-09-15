〔韩国汇市〕韩元接近六个月低点,发现当局抛售美元干预

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月15日电---韩元兑美元周四进一步回落,尽管当局抛售美元干预,但欧债危机助燃对欧洲基金可能撤出韩国债市的臆测.
韩元兑美元KRW=KRW=KFTC此间市场收于1,116.4韩元,之前一度低见1,119.9,为3月末以来最低.
韩元开盘上扬,收复上日部分失地,但午後逆转涨势,因海外投资客买入美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。