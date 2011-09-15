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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 16:06 BJT

《外汇动态》瑞郎/欧元盘中低位附近徘徊,此前瑞士央行公布政策声明

0756GMT---瑞郎兑欧元微跌,在瑞士央行公布政策声明後触及日低.

欧元兑瑞郎EURCHF=R现报1.2068瑞郎.此前瑞士央行誓言守住欧元兑瑞郎1.20的目标水准,并称现水平的瑞郎仍处于高位,应进一步下跌,随後欧元兑瑞郎一度升至盘中高位1.2074瑞郎.(完)

--编译 梁睿雪;审校 吴云凌

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