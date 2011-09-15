〔路透专访〕俄罗斯将谨慎投资欧元区公债--俄副财长Sergei Storchak

路透莫斯科9月15日电---俄罗斯主管债务的副财长Sergei Storchak周四告诉路透,俄罗斯对投资包括西班牙和意大利公债在内的欧元区债券将会非常谨慎.

"我们很可能会考虑投资欧元区债券,但我们会非常谨慎,"Sergei Storchak在电话采访中表示.

他又称,俄罗斯对巴西提出的金砖国家支持欧元区计划毫不知情.

"由于没有事先磋商,"Storchak称,"这对我来说完全是条新闻."

巴西总统迪尔玛・罗塞夫周三重申,巴西已准备加入国际援助的行列.周二巴西官员表示,正在同俄罗斯、印度、中国、南非等金砖国家就协力购买欧元区国家债券,进行初步谈判[ID:nCT0398658].

不过Storchak表示,俄罗斯准备在参加9月22日在华盛顿举行的金砖国家财长会议期间参与相关磋商.(完)