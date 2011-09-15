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债券 | 2011年 9月 15日 星期四 16:25 BJT

〔标题新闻〕意大利8月CPI确认为较前月增0.3%,按年增2.8%; HICP终值分别为增长0.4%和2.3%

注:消费者物价指数(CPI), 消费者物价调和指数(HICP)

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