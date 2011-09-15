〔表格〕英国8月零售销售较前月下降0.2%,降幅略低于市场预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月15日电---英国国家统计局周四公布,该国8月零售销售较前月下降0.2%,较上年同期持平,年增长率为2010年12月以来最低.路透调查预估为较前月和较上年同期分别下滑0.3%与0.1%.
以下为详细数据:
零售销售量 8月 7月 (7月前值)
较前月%(经季节调整) -0.2 0.2 (0.2)
较上年同期% 持平 0.2 持平
市场预估:
较上月 较上年同期
零售销售 -0.3 -0.1 (完)
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--编译 隋芬;审校 吴云凌
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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