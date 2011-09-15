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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 16:39 BJT

〔表格〕英国8月零售销售较前月下降0.2%,降幅略低于市场预估

路透伦敦9月15日电---英国国家统计局周四公布,该国8月零售销售较前月下降0.2%,较上年同期持平,年增长率为2010年12月以来最低.路透调查预估为较前月和较上年同期分别下滑0.3%与0.1%.

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 8月　 7月 (7月前值)

较前月%(经季节调整) -0.2 0.2 (0.2)

较上年同期% 持平 0.2 持平

市场预估:

较上月 较上年同期

零售销售 -0.3 -0.1 (完)

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--编译 隋芬;审校 吴云凌

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