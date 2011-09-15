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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 16:54 BJT

〔全球经济〕通胀风险仍然存在,并将是长期现象--IMF副总裁朱民

路透大连9月15日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周四称,包括中国在内的通货膨胀风险仍然存在,而且是一个长期现象.

他在夏季达沃斯论坛间隙对记者表示,中国外储多元化及降低外汇增长速度等政策措施,对全球及其自身经济的稳定是有好处的.

朱民并指出,欧元区目前面临的问题并不是简单的债券流动性问题,而是结构性改革的问题;而美国则须将政策集中在促进短期经济增长和中期财政的削减方面.(完)

--发稿 钟华; 撰写 曾菱; 审校 林高丽

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