〔全球经济〕通胀风险仍然存在,并将是长期现象--IMF副总裁朱民

他在夏季达沃斯论坛间隙对记者表示,中国外储多元化及降低外汇增长速度等政策措施,对全球及其自身经济的稳定是有好处的.

朱民并指出,欧元区目前面临的问题并不是简单的债券流动性问题,而是结构性改革的问题;而美国则须将政策集中在促进短期经济增长和中期财政的削减方面.(完)