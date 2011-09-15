〔全球经济〕通胀风险仍然存在,并将是长期现象--IMF副总裁朱民

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透大连9月15日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周四称,包括中国在内的通货膨胀风险仍然存在,而且是一个长期现象.
他在夏季达沃斯论坛间隙对记者表示,中国外储多元化及降低外汇增长速度等政策措施,对全球及其自身经济的稳定是有好处的.
朱民并指出,欧元区目前面临的问题并不是简单的债券流动性问题,而是结构性改革的问题;而美国则须将政策集中在促进短期经济增长和中期财政的削减方面.(完)
--发稿 钟华; 撰写 曾菱; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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