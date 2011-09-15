〔意大利金融〕中国冀望持有意大利战略投资基金的20%股份--报导

路透米兰9月15日电---意大利日报Il Messaggero周四未援引消息人士报导,中国主权财富基金可能持有意大利战略投资基金的最多20%股份.

报导称,中国投资公司料将持有意大利战略基金的10%-20%股份,後者由意大利国家控股的实体Cassa Depositi e Prestiti SpA(CDP)设立.

报导提到,中投公司董事长楼继伟近日在罗马路演期间,会晤了意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti),意大利央行及CDP的高管.

成立意大利战略基金旨在应对一轮外国收购意大利公司的浪潮,如珠宝商BulgariBULG.MI和乳业巨头Parmalat(PLT.MI)等.

CDP于7月批准该基金的章程,以及初期资本金10亿欧元(13.7亿美元).

报导提到,意大利战略基金于周一开业.

该基金将持有基础设施、防务、安全、运输、通信和能源公司的股份,以支持其业务扩张.

近日有传闻称,中国等新兴经济体正投资于欧洲公债.(完)