〔意大利金融〕中国冀望持有意大利战略投资基金的20%股份--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透米兰9月15日电---意大利日报Il Messaggero周四未援引消息人士报导,中国主权财富基金可能持有意大利战略投资基金的最多20%股份.
报导称,中国投资公司料将持有意大利战略基金的10%-20%股份,後者由意大利国家控股的实体Cassa Depositi e Prestiti SpA(CDP)设立.
报导提到,中投公司董事长楼继伟近日在罗马路演期间,会晤了意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti),意大利央行及CDP的高管.
成立意大利战略基金旨在应对一轮外国收购意大利公司的浪潮,如珠宝商BulgariBULG.MI和乳业巨头Parmalat(PLT.MI)等.
CDP于7月批准该基金的章程,以及初期资本金10亿欧元(13.7亿美元).
报导提到,意大利战略基金于周一开业.
该基金将持有基础设施、防务、安全、运输、通信和能源公司的股份,以支持其业务扩张.
近日有传闻称,中国等新兴经济体正投资于欧洲公债.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。