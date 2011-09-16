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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 10:15 BJT

〔中国贸易〕中国不追求大规模持续的贸易顺差--商务部副部长

路透北京9月16日电---中国商务部副部长王超周五表示,中国不追求大规模持续的贸易顺差,将会努力进一步扩大进口.

王超是在北京的一个论坛上做上述表示的.

中国海关此前公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上月的顺差314.8亿美元.(完)

--发稿 尹媛婷; 撰写 康熙泽; 审校 曾祥进

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