版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 17:09 BJT

《外汇动态》欧元/美元一个月期隐含波动率下跌,一周期波动率上升

0847GMT---隐含波动率全线下跌,因现汇当日大致持平.一个月期欧元/美元波动率EUR1MO=从周三的15.7%最低跌至14.5%,从周一触及的2010年中期以来最高位18.0%进一步下挫.

一个月期/delta值为0.25的欧元/美元风险逆转指标(RR)EUR1MRR=ICAP报2.9%左右,偏向欧元卖权,远低于周一触及的纪录高位4.0%.

一周期隐含波动率EURSWO=升至16.25%,反映下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)前後的波动性可能升高.(完)

--编译 于春红;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐