〔中国债市〕现券收益率稳中有升,因准备金缴款及紧缩预期略有升温

路透上海9月15日电---中国银行间债市周四现券收益率稳中有升,因总理讲话令市场紧缩预期再度升温,且准备金上缴使得资金面有所收缩,预计债市近期难有改观.

正在放缓的中国经济增速显然没有成为中国决策者目前担忧的主题,总理温家宝周三表示,在很大程度上是中国主动控调的结果,并强调内需将成为拉动中国经济增长的强劲动力.[ID:nCH0078411]

"债券收益率略有上行,主要原因还是温总理昨天的讲话吧,说经济增速放缓是主动调控的结果,货币政策不会放松,"华南一银行交易员指出,总理的讲话使得市场打消了政策将趋向宽松的预期.

华东一银行交易员并称,存准缴款虽令货币市场利率有所上行,但受央行持续向市场注入资金的影响,流动性并未明显吃紧.但考虑到通胀依旧高企等因素,债市短期难有起色.

中国央行公开市场连续九周净投放,累计达3,510亿元人民币,本周净投放70亿元.市场人士指出.虽然当前市场资金面尚算宽松,但面临着存款准备金清算、季末、十一长假等因素的冲击,公开市场下周预计会缩量发行.[CN/MMTCN]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927347]

剩馀期限近三年的国债110013券CN110013=CFXS成交居首,收报98.17元,对应收益率3.98%,成交158.47亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.1991 3.3322

上日 2.9702 3.2965

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9578/3.8798

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8702/3.8212

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4641/4.3851(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>