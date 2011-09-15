《达沃斯专访》印度苏司兰冀明年出口在中国工厂组装的风机--高层(更新版)

(新增细节和背景)

* 苏司兰计划最早于明年出口在中国工厂组装的2MW整机

* 本财年公司全球营收同比料增约40%

* 寻求中国企业成立合资公司生产销售6MW海上机型

作者 李然/钟同仁

路透大连9月15日电---以累计装机容量计全球第五大风机厂商--印度苏司兰(Suzlon)(SUZL.BO)董事长谭迪(Tulsi Tanti)周四称,该公司有意最早于2012年开始,向其他市场出口其在中国天津工厂组装的2兆瓦(MW)整机.

他在大连参加夏季达沃斯论坛时接受路透专访并称,下一步有意将旗下德国REpowerRPWGn.DE的6MW海上风机技术引入中国并成立生产销售合资公司.此外,苏司兰2011年4月至2012年3月的财年营收增长目标为约40%.

"我们只考虑中国的国有企业."谈及合资公司的潜在合作夥伴时他表示,"由我们提供技术,合作夥伴提供海上油气开采的专业技术和经验,这样才能为客户提供完整的解决方案."

谭迪补充说,潜在合作夥伴可能是在是拥有海上油气开采平台经验的企业.合资公司将负责大容量海上风机的生产和销售,其客户将是中国大型国有电力开发企业.

项目建成後,根据具体的合同,合资公司亦将负责为业主运营5-20年的时间.

"中国在未来20年内都是全球一大市场.未来十年中国预计需要新增600GW的发电装机容量,我们预计其中20%来自风电."他表示.

中国于去年超越美国成为全球最大风电市场,累计风电装机容量近42GW.目前,苏司兰在中国天津拥有一家工厂.谭迪介绍,其中国生产线已经覆盖75%的风机零件,其生产的零部件已向印度、美国和德国市场出口.

**中国市场竞争激烈**

经过前几年"井喷"式的发展,中国已成为全球最大的风电市场,国内涌现约80家整机企业.进入今年後整体市场增速放缓,供过于求现状凸显,风机价格均价降至4,000元人民币/千瓦,近来项目最低报价甚至跌至3,500元以下.

对此谭迪表示,如果有需要苏司兰可以在4,000元的基础上进一步削价出售,但降价空间已经不多,"降价也是以质量为代价的."

他并称,本财年苏司兰计划在中国的风机销售目标为300-400MW,2012-13财年目标为500-600MW.

"近四个月来我们还没有谈成一单合同,...希望在引进2MW低风速机型後,销售情况可以改善."他说.

苏司兰在中国市场对手众多竞争激烈,目前其中国市场占有率不足2%,而业界预计,中国未来十年每年的新增风电装机容量为13吉瓦(GW,=1,000MW)

谭迪说,中国目前风电行业政策以安装容量作为主要考察指标,这造成行业发展注重安装量,而非在风电项目生命周期内的发电平均成本,这也是造成中国风机产能过剩并引起价格战的原因.

中国国内风机大厂包括华锐风电(601558.SS),金风科技(002202.SZ)(2208.HK),东方电气(600875.SS)(1072.HK)等,光这三家厂商就抢占中国市场半数以上份额.

不过外资厂商在中国市场上却是蹒跚前行,全球最大的风机厂商维斯塔斯(VWS.CO)仅名列第六位,而根据国内媒体报导的中国风能协会统计数字,苏司兰2010年新增装机容量约为199.85兆瓦,在中国风电新增装机排名下降至第15位,2009年则排名第九.(完)