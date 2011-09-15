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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 17:28 BJT

〔表格〕欧盟执委会预估2011年欧元区GDP成长1.6%,德国GDP成长2.9%

路透布鲁塞尔9月15日电---欧盟执委会周四公布欧盟27国和欧元区17国以及欧盟七个成员国的最新经济成长预估.

GDP增长率: 较前季 较上年

2010年 2011年 2011年 2011年

第一季 第二季 第三季 第四季 前值 最新预估

德国 3.7 1.3 0.1 0.4 0.2 2.9 2.6

西班牙 -0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.8 0.8

法国 1.5 0.9 0.0 0.2 0.2 1.6 1.8

意大利 1.3 0.1 0.3 0.0 0.0 0.7 1.0

荷兰 1.8 0.8 0.1 0.1 0.1 1.7 1.9

欧元区 1.8 0.8 0.2 0.2 0.1 1.6 1.6

波兰 3.8 1.1 1.1 0.6 0.5 4.0 4.0

英国 1.4 0.5 0.2 0.4 0.3 1.1 1.7

欧盟27国 1.8 0.7 0.2 0.2 0.2 1.7 1.8

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