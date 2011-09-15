〔表格〕欧盟执委会预估2011年欧元区GDP成长1.6%,德国GDP成长2.9%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔9月15日电---欧盟执委会周四公布欧盟27国和欧元区17国以及欧盟七个成员国的最新经济成长预估.
GDP增长率: 较前季 较上年
2010年 2011年 2011年 2011年
第一季 第二季 第三季 第四季 前值 最新预估
德国 3.7 1.3 0.1 0.4 0.2 2.9 2.6
西班牙 -0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.8 0.8
法国 1.5 0.9 0.0 0.2 0.2 1.6 1.8
意大利 1.3 0.1 0.3 0.0 0.0 0.7 1.0
荷兰 1.8 0.8 0.1 0.1 0.1 1.7 1.9
欧元区 1.8 0.8 0.2 0.2 0.1 1.6 1.6
波兰 3.8 1.1 1.1 0.6 0.5 4.0 4.0
英国 1.4 0.5 0.2 0.4 0.3 1.1 1.7
欧盟27国 1.8 0.7 0.2 0.2 0.2 1.7 1.8
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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