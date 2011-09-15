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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 17:08 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月15日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*延长石油集团 60 30 12 9/20簿记建档 兴业银行 AAA 9/21 9/23

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*京纺控股 15 5 12 9/20簿记建档 北京银行 AA- 9/21 9/22

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中铁十六局 5.6 5.6 12 9/16簿记建档 民生银行 AA 9/19 9/20

交通银行

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重庆化医集团 -- 4 12 9/16簿记建档 光大银行 AA+ 9/19 9/20

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华能国际 50 50 12 9/16簿记建档 中国银行 AAA 9/19 9/20

(0902.HK)(600011.SS)

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中电投集团 145 58 12 9/16簿记建档 光大银行 AAA 9/19 9/20

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新乡化纤 5 5 12 9/20簿记建档 招商银行 A+ 9/22 9/23

(000949.SZ)

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TCL集团 12 6 12 9/21簿记建档 国开行 AA 9/22 9/23

(000100.SZ)

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中石油集团 300 150 12 *推迟发行 工商银行 AAA -- --

交通银行

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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --

(002008.SZ)

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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --

北良公司

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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甘肃公投集团 80 30 7 9/16簿记建档 国开行 AA+ 9/19 9/20

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重庆化医集团 9 9 5 9/16簿记建档 兴业银行 AA+ 9/19 9/20

(一年定存利率基准)

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太钢不 30 20 3 9/16簿记建档 工商银行 AAA 9/19 9/20

(000825.SZ)

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中石油集团 100 100 3 9/20招标 工商银行 AAA 9/21 9/22

国开行

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福建交通 4 4 5 9/20簿记建档 兴业银行 AA 9/21 9/22

运输集团

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上港集团 30 30 3 9/21簿记建档 中国银行 AAA 9/22 9/23

(600018.SS)

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中石油集团 100 100 3 9/21招标 工商银行 AAA 9/22 9/23

农业银行

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南通综艺投资 7 7 5 9/21簿记建档 兴业银行 AA- 9/22 9/23

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用友软件 10 6 5 推迟发行 中金公司 AA 9/9 9/13

(600588.SS) 北京银行

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注:*代表新增.(完)

--整理 曾菱; 审校 曲伟治

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