洪灾并未使朝鲜粮食明显减产--联合国粮农组织

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷9月15日电---联合国粮农组织（FAO）一名高级官员周四称，朝鲜（北韩）冬春季节後的收成情况好于预期，迹象表明，朝鲜长期以来的食品短缺在今年或有所缓解。

联合国粮农组织驻亚洲代表小沼宏之（Hiroyuki Konuma）在结束为期三天的朝鲜之行後举行新闻发布会称，今年夏天的暴雨和洪灾并未导致朝鲜粮食大幅减产。

小沼宏之说：“我在昨天访问朝鲜後认为，（洪灾对粮食产量的）破坏并不太大。”

朝鲜因暴雨洪灾和国际社会核制裁影响，今年一直在申请食品援助，近几个月得到俄罗斯、欧盟和联合国机构的捐助。

但韩国和美国拒绝对朝提供食品援助，仅承诺提供紧急援助，帮助朝鲜应对洪灾等损失。白宫称，仍在评估朝鲜请求，韩国表示，质疑朝鲜请求的可信度。

小沼宏之称，朝鲜今年大米和玉米产量与去年相同，或略高于去年。

他表示，尽管得到双边援助，政府进口粮食，联合国世界粮食计划署（WFP）发出紧急请求，但朝鲜谷物缺口仍将逾60万吨。（完）