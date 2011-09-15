〔中国证券〕上海证券交易所目标"十二五"进入全球市值前三名

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月15日电---在上海国际金融中心建设的进程中,证券市场发展的重要性毋庸置疑.上海市政府周四表示,"十二五"(2011-2015年)期间,该市金融市场规模将显着扩大,预计到2015年,上海证券交易市值将从目前的第六名,进入全球前三位.
此前世界交易所联盟(WFE)统计称,截至2010年末,上海证券交易所股票市值为2.72万亿美元,全球排名第六.2010年上海证券交易所股票成交金额(含投资基金)为4.5万亿美元,为全球第三.
全球股票市值最大的五家交易所分别为纽约交易所集团美国区（NYSE EuronextUS）、纳斯达克（NASDAQ OMX）、东京证券交易所集团（TSE）、伦敦证券交易所集团（LSE Group）和纽约交易所集团欧洲区（NYSEuronext Europe）.
上海市金融办主任方星海在国际金融中心建设新闻发布会上并称,到2015年,上海金融市场债券馀额亦计划进入全球前三位,黄金市场现货交易量保持全球第一位.
对于广受关注的国际板推出时间,他未给出明确回答.
方星海还指出,上海还将配合保监会,建立保险交易所推进小组,推动保险交易所建设,以及推动建立票据交易市场,发展成为全国性的票据交易中心等.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。