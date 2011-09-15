〔路透基点〕台湾精刚精密科技12亿台币贷款融资展开筹组--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月15日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,台湾精刚精密科技(1584.TWO)的12亿台币融资案已经启动,主办行与额度分配行为台湾银行及台北富邦商业银行.台湾银行为管理行.
贷款分为三部分:A部分为3.8亿台币的五年期定期贷款,B部分为5.2亿台币的五年期循环贷款,C部分为3亿台币的三年期可转债担保.
贷款费率为较一年期邮政储金利率加码40个基点.
以两种先期费用邀请银行参贷:
承贷2亿台币或以上,可获费用10个基点
承贷1-1.99亿台币,可获费用5个基点.
A部分:分七次不等额半年还款,有两年宽限期,平均期限3.74年.前六笔每次还款12%,第七笔还款28%.
B部分:分七次不等额半年递减,10%(1-3),15%(4-5)与20%(6-7).
贷款由土地、工厂与设备提供一部分担保.
A与B部分资金用作再融资与营运资本.
财务指标条件为,流动比率最低100%,债务比例最高180%,利息覆盖比率最低三倍,有形资产净值最少10亿台币.
回复截止日期9月30日.
精刚精密科技曾在2006年12月取得9亿台币贷款,包含7.5亿台币七年期定期贷款,和1.5亿台币五年期循环信用贷款.该交易由台湾银行、第一商行和华南银行担任主办行.定期贷款包含所有费用价码约42.61基点,利率为较一年期邮政储金利率加码42基点,平均年期为4.925年.循环信用贷款包含所有费用价码为42.6基点.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。