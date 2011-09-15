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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 17:43 BJT

〔路透基点〕台湾精刚精密科技12亿台币贷款融资展开筹组--RLPC

路透香港9月15日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,台湾精刚精密科技(1584.TWO)的12亿台币融资案已经启动,主办行与额度分配行为台湾银行及台北富邦商业银行.台湾银行为管理行.

贷款分为三部分:A部分为3.8亿台币的五年期定期贷款,B部分为5.2亿台币的五年期循环贷款,C部分为3亿台币的三年期可转债担保.

贷款费率为较一年期邮政储金利率加码40个基点.

以两种先期费用邀请银行参贷:

承贷2亿台币或以上,可获费用10个基点

承贷1-1.99亿台币,可获费用5个基点.

A部分:分七次不等额半年还款,有两年宽限期,平均期限3.74年.前六笔每次还款12%,第七笔还款28%.

B部分:分七次不等额半年递减,10%(1-3),15%(4-5)与20%(6-7).

贷款由土地、工厂与设备提供一部分担保.

A与B部分资金用作再融资与营运资本.

财务指标条件为,流动比率最低100%,债务比例最高180%,利息覆盖比率最低三倍,有形资产净值最少10亿台币.

回复截止日期9月30日.

精刚精密科技曾在2006年12月取得9亿台币贷款,包含7.5亿台币七年期定期贷款,和1.5亿台币五年期循环信用贷款.该交易由台湾银行、第一商行和华南银行担任主办行.定期贷款包含所有费用价码约42.61基点,利率为较一年期邮政储金利率加码42基点,平均年期为4.925年.循环信用贷款包含所有费用价码为42.6基点.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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