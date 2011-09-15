〔路透基点〕台湾精刚精密科技12亿台币贷款融资展开筹组--RLPC

路透香港9月15日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,台湾精刚精密科技(1584.TWO)的12亿台币融资案已经启动,主办行与额度分配行为台湾银行及台北富邦商业银行.台湾银行为管理行.

贷款分为三部分:A部分为3.8亿台币的五年期定期贷款,B部分为5.2亿台币的五年期循环贷款,C部分为3亿台币的三年期可转债担保.

精刚精密科技曾在2006年12月取得9亿台币贷款,包含7.5亿台币七年期定期贷款,和1.5亿台币五年期循环信用贷款.该交易由台湾银行、第一商行和华南银行担任主办行.定期贷款包含所有费用价码约42.61基点,利率为较一年期邮政储金利率加码42基点,平均年期为4.925年.循环信用贷款包含所有费用价码为42.6基点.(完)