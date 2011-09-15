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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 17:40 BJT

〔日本债市〕公债价格持坚,观望欧盟财政部长会议

* 日债在担忧希腊违约之际保持韧性

* 五年/20年日债收益率(殖利率)之差依然紧窄

* 上周外资净买入日债规模达四个月最高

路透东京9月15日电---日本政府公债价格周四依然坚稳,受到避险买盘的支撑,因市场人士依然担忧希腊可能违约.市场关注焦点转向周五举行的欧盟(EU)财政部长会议.

市场人士称,超长期日债依然特别受到青睐,不仅得益于寿险商等投资者的需求,日本银行业也买入.市场益发预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将于下周推出新的宽松措施.

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