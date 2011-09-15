〔日本债市〕公债价格持坚,观望欧盟财政部长会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日债在担忧希腊违约之际保持韧性
* 五年/20年日债收益率(殖利率)之差依然紧窄
* 上周外资净买入日债规模达四个月最高
路透东京9月15日电---日本政府公债价格周四依然坚稳,受到避险买盘的支撑,因市场人士依然担忧希腊可能违约.市场关注焦点转向周五举行的欧盟(EU)财政部长会议.
市场人士称,超长期日债依然特别受到青睐,不仅得益于寿险商等投资者的需求,日本银行业也买入.市场益发预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将于下周推出新的宽松措施.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。