(重温稿)《中国新债预测》国开行五年固息债利率预测均值4.65%,略高于二级市场

* 招标品种: 国开行五年期固息金融债

* 招标金额: 不超过200亿元

* 预测均值: 4.65%

* 预测区间: 4.60%-4.70%

* 招标时间: 周五(16日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

路透上海9月15日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周五将招标发行五年期固息债.尽管本周配置型机构对利率产品的认购需求延续疲弱特征,但考虑到金融债利差保护较好且设有基本承销额,需求料有一定保障,预计明日该期债的中标利率预测均值为4.65%.

上海一位券商交易员称,"会比国债好点,收益率(虽然比二级)会高点,但应该不会像国债那样大幅超出预期,大家对中长债相对还是有些信心的."

国海证券报告指出,近期金融债和国债发行利率普遍高于二级市场,显示投资者对债市後期走势偏于谨慎.目前资金面仍然比较脆弱,加之国开债的溢价因素影响,预计本期债券招标利率将略高于二级市场.

期限近五年的农发行110412券最新双边报价CN110412=CFXM为4.61%/4.53%,相近期限的国开行110218券最新双边报价CN110218=CFXM为4.80%/4.60%;上周四农发行五年期新发固息债中标利率为4.59%.

受中期资金面及通胀隐忧拖累,财政部周三招标的300亿元一年期固息国债,中标收益率达到3.90%,明显高出此前3.83%市场预期.招标结果并推动现券短端收益率应声上涨.[ID:nCN1964267]

中金公司报告并认为,下半年由于国债的净增量高于政策性银行债,加上税收利差已经高于历史均值,预计下半年国债的认购需求将不如政策性银行债.

该期债为国开行今年第53期金融债.具体条款如下:

第53期

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发行总量 不超过200亿元

追加发行 不超过100亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 9月16日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 9月26日

起息日 9月26日

分销期 9月17日-26日

上市日 9月30日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)