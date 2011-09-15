修正:〔中港股市〕恒指小涨但逢高卖出意愿浓厚,沪综指微幅收低

(更正:内文小标上方一段分析师名字修正为中文)

* 恒指收高0.7%,沪综指下跌0.2%

* 分析师认为受到欧债危机影响,恒指可能下跌

* 虽然估值已高,但中联通与防御类股跑赢大市

* 思捷环球大跌,因全年净利骤降98%

路透香港9月18日电---香港股市周四连续第二日小幅收高,欧债危机有解的预期使市场上涨,不过防御类股劲涨及交易量黯淡显示气氛仍谨慎.

汇丰控股(0005.HK)与友邦保险(1299.HK)等周初暴跌的个股引领大盘上涨.恒生指数.HSI收高0.71%至19,181.5点.恒生国企指数.HSCE收高0.83%,至10,051.67点.大盘成交量跌破20日均值.

"我不认为我们已接近底部,虽然收高,但是厌恶风险的情绪仍很明显,"中金公司全球策略师洪灏表示,"在空头市场,逢高卖出是个好主意."

沪综指.SSEC收跌0.23%,报2,479.05点,A股成交额仍处于低20日均值.

防御类股涨势强劲,即使高估值显示风险厌恶情绪挥之不去.电能实业(0006.HK)上涨3.9%.中国联通(0762.HK)上涨2.7%.中国联通今年以来股价已上涨55%,其未来12个月的市赢率估值较长期历史中值高出77%.目前联通的市盈率为31.2倍,暗示交易可能变得过度密集.

业务侧重欧洲的服饰零售商思捷环球(0330.HK)股价下跌17.6%至2003年5月以来最低,成交量是30天均值的逾五倍.

思捷稍早公布,因关闭经营不佳的北美及部分欧洲店铺的拨备成本,2010/11年净利按年大减98%,远逊市场预期,并拖累股价一度重挫逾18%至八年多新低.[ID:nCH0078667]

"在这个市场中,投资人对任何小错误都将大做文章,要投资人容忍这麽大的损失很难,"洪灏说.

**上海股市观望气氛浓**

沪综指小幅震荡收跌,因缺乏消息面指引令市场观望气氛浓厚,股指未能延续上日反弹走势.不过分析人士认为,前期低点2,437点的支撑依然较强,短期大盘可能仍将以2,500点为中心窄幅整理.

沪综指.SSEC收报2,479.055点,跌5.772点或0.23%.沪市A股成交额今日续升至557亿元人民币,上交易日为546亿.

联讯证券分析师曹卫东指出,外围因素短期对市场影响不大,国内货币政策变化的可能性也很小.从今日未能延续反弹来看,短线股指可能还将弱势震荡.

国家发改委副主任张晓强周三称,从下一步的发展趋势来看,中国能够保持物价基本稳定.虽然管理通胀预期有难度,但不认为中国的货币政策会出现调整.[ID:nCN1966677]

"下周若无明显反弹,9月机会就不太大了,且窄幅整理状态可能要维持到过完十一长假."曹卫东称.

中国人民银行周四发布调查报告表示,三季度居民对物价满意度偏低,未来上涨预期依然强烈;居民对股票投资的意愿降至2009年以来的最低水平.[ID:nCN1967049]

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,726.8点,涨0.23%,成交量为66,622手.(完)