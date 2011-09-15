〔路透基点〕台湾集盛实业股份的25亿台币融资案启动--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月15日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,台湾集盛实业股份有限公司的25亿台币三年期融资案已经启动,主办行与额度分配行为台湾第一商业银行.集盛实业为人造纤维制造商.
贷款分为两部分:A部分为15亿台币子弹式定期贷款,由土地与厂房担保,B部分为10亿台币的无担保循环贷款.
A部分提供的费率为较二级市场商业票据利率加码60个基点,B部分为加码63个基点.税前最低利率为1.5%.
银行受邀以两种先期费用参贷:
承贷5亿台币或以上,可获费用15个基点与主办行头衔
承贷2.5亿台币,可获费用5个基点与经理行头衔.
财务指标条件为,流动比率最低100%;2011年全年与2012年上半年债务比例最高125%,2012年全年及此後债务比例最高100%;利息补偿率最低三倍;有形资产净值最少60亿台币.
资金将用作营运资本.(完)
--编译 隋芬;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。