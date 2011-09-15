〔路透基点〕台湾集盛实业股份的25亿台币融资案启动--RLPC

路透香港9月15日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,台湾集盛实业股份有限公司的25亿台币三年期融资案已经启动,主办行与额度分配行为台湾第一商业银行.集盛实业为人造纤维制造商.

贷款分为两部分:A部分为15亿台币子弹式定期贷款,由土地与厂房担保,B部分为10亿台币的无担保循环贷款.

A部分提供的费率为较二级市场商业票据利率加码60个基点,B部分为加码63个基点.税前最低利率为1.5%.

银行受邀以两种先期费用参贷:

承贷5亿台币或以上,可获费用15个基点与主办行头衔

承贷2.5亿台币,可获费用5个基点与经理行头衔.

财务指标条件为,流动比率最低100%;2011年全年与2012年上半年债务比例最高125%,2012年全年及此後债务比例最高100%;利息补偿率最低三倍;有形资产净值最少60亿台币.

资金将用作营运资本.(完)