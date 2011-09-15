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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 17:53 BJT

〔新债招标〕联通公司80亿元一月期超短融,票面利率5.35%--路透数据

路透上海9月15日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国联合网络通信有限公司周四在银行间债市簿记建档

发行的80亿元人民币30天期超短期融资券(SCP),票面利率5.35%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国联通公司 300 40 1 *5.35% 招商银行 AAA 9/16 9/19

中信银行

40 1 *5.35% 交通银行 AAA 9/16 9/19

兴业银行

=============================================================================================(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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