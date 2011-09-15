〔路透基点〕上海紫江企业集团签署1亿美元的三年期定期贷款--RLPC

路透香港9月15日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,上海紫江企业集团股份有限公司的1亿美元三年期定期贷款已于9月9日签署.

正如之前的报导,贷款由六家银行牵头.委托主办行和额度分配行分别为澳新银行(澳盛银行,ANZ)、法国东方汇理银行、汇丰控股、荷兰合作银行、渣打银行和三井住友银行.国泰世华银行和台湾土地银行以一般参贷行身份加入.

贷款费率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码440个基点左右.

贷款从第四个月起收取承诺费,第二季收取20个基点,第三季为40个基点.

还款从第21个月开始,每季等额还款,平均期限2.375年.

款项用于营运资本、偿还债务及资本支出.

紫江企业4月曾向澳新银行、东方汇理、荷兰合作银行与三井住友银行寻求8,000万美元贷款,是次交易是在此基础上扩大规模并重新安排而来.(完)