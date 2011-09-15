〔中国新股〕中国水利水电A股下周启动路演,有望成年内最大IPO-消息(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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* 中国水利水电下周启动路演,初定26日为网上申购日
* 有望成年内A股最大IPO
* 或会给证券市场短期资金面带来压力
路透香港/上海9月15日电---三位消息人士周四确认,有望成中国年内最大的首次公开发行(IPO)项目--中国水利水电A股计划于下周启动路演,初定网上发行时间为9月26日.这或会给证券市场短期资金面带来一些压力.
业内普遍预期中国水利水电IPO融资会超过100亿元人民币,这会给本已脆弱的股市增添压力,亦会令债市投资者产生资金面短期失衡的担忧.
此前公司预披露资料显示,中国水利水电拟发行至多35亿股,募集资金将用于设备采购以及清洁能源电力投资等项目,计划使用募集资金合计173.17亿元.
"已拿到批文,预计招股书很快刊登,...路演下周一可能就开始了."一消息人士称.
另一位消息人士指出,目前发行人和主承销商可以在获得批文後自主决定发行日期,所以公司方面最早可能明天刊登招股意向书.但从现在情况来分析,较大可能是下周一见报.
1月发行的华锐风电(601558.SS)A股IPO募资94.59亿元,是今年以来IPO最高融资额.若中国水利水电募资超过百亿元,将刷新今年来IPO融资纪录.不过已过会正等待发行的陜煤股份,亦在虎视眈眈地盯着年内最高融资额的位置.
陜煤股份拟发行不超过20亿A股,其投资项目拟使用募集资金172.5亿元,投向煤矿及配套设施建设、资源储备和补充公司营运资金.[ID:nCN1926249]
一位债券交易员表示,若中国水利水电下周启动发行程序,那会对债市资金面产生一些影响,因为未来两周公开市场到期投放数量并不太多.
中信建投证券和中银国际证券担任此次联席保荐人及主承销商.
中国水利水电是国内大型综合建设集团,以工程承包为核心业务,同时开展电力投资与经营、设备制造与租赁及房地产开发业务.公司2010年的营业收入为1,014.94亿元,归属于母公司所有者的净利润为29.11亿元.
2010年公司在中国对外承包工程企业中经营额排名第三位,新签合同额排名第二位.(完)
--发稿 毕晓雯/王亦昆/林琦; 审校 曾祥进/杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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