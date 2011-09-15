〔日本金融〕政府考虑发行重建债券为第三批追加预算筹资--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月15日电---一位知情消息人士周四称,日本政府正在考虑通过发行重建债券,作为第三批追加预算的多数经费来源.第三批追加预算规模料约11兆(万亿)日圆(1,430亿美元).
该人士表示,政府正在考虑发行逾10.5万亿日圆的重建债券,为灾後重建工作筹资,这可能会使当前财年的债券发行总规模达到55万亿日圆左右的纪录高位.(完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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