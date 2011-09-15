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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 18:23 BJT

〔日本金融〕政府考虑发行重建债券为第三批追加预算筹资--消息

路透东京9月15日电---一位知情消息人士周四称,日本政府正在考虑通过发行重建债券,作为第三批追加预算的多数经费来源.第三批追加预算规模料约11兆(万亿)日圆(1,430亿美元).

该人士表示,政府正在考虑发行逾10.5万亿日圆的重建债券,为灾後重建工作筹资,这可能会使当前财年的债券发行总规模达到55万亿日圆左右的纪录高位.(完)

--编译 王翔琼;审校 蔡美珍

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