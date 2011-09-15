〔伦敦美债〕微跌,因欧债危机进展及西班牙公债标售结果令股市走强

路透伦敦9月15日电---美国公债周四在欧洲市场微跌,因股市走强,此前德法保证将支持债务累累的希腊,且西班牙公债标售反响良好.

德法两国领导人表示,他们决心将希腊留在欧元区,并敦促希腊领导人落实救援计划条款,但围绕下一笔救援款项发放的僵局并未出现明显的破冰迹象.

美国公债期货TYv1跌5/32至129-55/64,指标10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR报2.03%,比周三美国市场尾盘水平高3.5个基点.