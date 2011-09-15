〔马来西亚期市〕棕榈油期货升近六周高位,受汇率和原油价格涨势提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月15日电---马来西亚棕榈油期货周四触及近六周高位,受汇率和原油价格涨势提振,但对出口减少及挥之不去的经济不确定性的忧虑令涨幅受限.
指标11月毛棕榈油期货FCPOc3收高0.4%,报每吨3,078林吉特(马币),脱离早前3,036林吉特的低位.
一位驻吉隆坡的交易商表示."原油及股市走强,但在棕榈油市场上并没有出现强劲买盘."
美元兑日圆以外亚洲货币全面走强,林吉特触及九个月低点,给棕榈油市场人气带来支撑.
11月合约成交量为12,411口,周三则为13,520口.
马来西亚金融市场周五将因假期休市.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。