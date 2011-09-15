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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 19:11 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货升近六周高位,受汇率和原油价格涨势提振

路透9月15日电---马来西亚棕榈油期货周四触及近六周高位,受汇率和原油价格涨势提振,但对出口减少及挥之不去的经济不确定性的忧虑令涨幅受限.

指标11月毛棕榈油期货FCPOc3收高0.4%,报每吨3,078林吉特(马币),脱离早前3,036林吉特的低位.

一位驻吉隆坡的交易商表示."原油及股市走强,但在棕榈油市场上并没有出现强劲买盘."

美元兑日圆以外亚洲货币全面走强,林吉特触及九个月低点,给棕榈油市场人气带来支撑.

11月合约成交量为12,411口,周三则为13,520口.

马来西亚金融市场周五将因假期休市.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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