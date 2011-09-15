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债券 | 2011年 9月 15日 星期四 19:06 BJT

〔标题新闻〕欧盟经济暨货币事务执委雷恩称,EU/IMF/ECB将于9月底前完成评审希腊财政目标

注:欧盟(EU),国际货币基金组织(IMF),欧洲央行(ECB)

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