〔东南亚股市〕多数反弹收高,但印尼股市则面临进一步卖压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷9月15日电---东南亚多数股市周四收高,此前受创的银行类股反弹,因有迹象显示欧洲决策者采取试验性措施以努力解决债务危机.但印尼股市则面临更多卖压.
盘中交投震荡,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.97%,泰国股市.SETI升1.3%,菲律宾.PSI及越南股市.VNI双双走强约0.8%.
全球资本进一步流出印尼股市.印尼股市.JKSE收低0.7%,盘中一度跌逾2%至五周低位.
PT OSK Nusadana资产管理的一位基金经理表示,印尼资产定会受欧元区风险升高的影响,或面临进一步卖压.
汤森路透数据显示,外资周四连续第四天卖出印尼股票,出脱1.6亿美元股票,过去三日净卖出2.67亿美元印尼股票.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。