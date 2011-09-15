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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 19:20 BJT

〔东南亚股市〕多数反弹收高,但印尼股市则面临进一步卖压

路透曼谷9月15日电---东南亚多数股市周四收高,此前受创的银行类股反弹,因有迹象显示欧洲决策者采取试验性措施以努力解决债务危机.但印尼股市则面临更多卖压.

盘中交投震荡,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.97%,泰国股市.SETI升1.3%,菲律宾.PSI及越南股市.VNI双双走强约0.8%.

全球资本进一步流出印尼股市.印尼股市.JKSE收低0.7%,盘中一度跌逾2%至五周低位.

PT OSK Nusadana资产管理的一位基金经理表示,印尼资产定会受欧元区风险升高的影响,或面临进一步卖压.

汤森路透数据显示,外资周四连续第四天卖出印尼股票,出脱1.6亿美元股票,过去三日净卖出2.67亿美元印尼股票.

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