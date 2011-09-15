〔德国金融〕德国大型银行迄今并未受到欧元区债务危机影响--惠誉

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透法兰克福9月15日电---评级机构惠誉分析师周四表示,迄今为止,欧元区主权债务危机尚未给德国大型银行的资本状况造成影响.
惠誉分析师Michael Dawson-Kropf在给路透的书面回复中写道,包括德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)和德国商业银行(CBKG.DE)在内的德国大型银行都未出现流动性紧缩的迹象.
他说,德国银行业2011年盈利前景看起来不错,但金融市场进展不利及德国经济前景愈发黯淡,可能会令德国银行业2012年获利减少.
但惠誉并未因欧元区债务危机而将任何德国大型银行置于可能调降评级的观察名单之列,他补充称.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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