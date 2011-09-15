〔国际油市〕亚洲柴油市场延续涨势,受印度尼西亚强劲需求提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月15日电---亚洲柴油市场周四延续涨势,近月跨月价差和现货价差触及逾五个月高位,受印度尼西亚的强劲需求提振.
截至0830GMT,柴油9月/10月合约连续第五个交易日上扬,微升0.05美元至每桶逆价差0.55美元.现货升水倍增至每桶0.50美元.
贸易商称,印尼已买入最多500万桶含硫0.35%、9月交付的柴油,该国正寻求购买10月船货.
"印尼正大举买进,而柴油供应掌控在一两家机构手中,"新加坡一位馏分油贸易商称.
新加坡贸易商兴隆在周四延续疯狂购买柴油船货的举动,该机构再度买入30万桶柴油,价格有所上升.交易商称,兴隆本月累计买入约235万桶柴油,可能用于满足印尼需求.
10月柴油裂解价差升0.44美元,至每桶较迪拜原油升水16.96美元.
航煤裂解价差亦升0.42美元,至每桶18.69美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 123.70 124.1 123.9 122.8 +1.05 +0.85
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.15 123.5 123.3 122.2 +1.10 +0.90
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.90 124.3 124.1 122.9 +1.20 +0.98
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.95 125.3 125.1 124.0 +1.10 +0.89
9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.2 122.2 +1.00 +0.82
10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.6 121.7 +0.95 +0.78 (完)
--编译 肖群英;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。