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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 19:47 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油市场延续涨势,受印度尼西亚强劲需求提振

路透新加坡9月15日电---亚洲柴油市场周四延续涨势,近月跨月价差和现货价差触及逾五个月高位,受印度尼西亚的强劲需求提振.

截至0830GMT,柴油9月/10月合约连续第五个交易日上扬,微升0.05美元至每桶逆价差0.55美元.现货升水倍增至每桶0.50美元.

贸易商称,印尼已买入最多500万桶含硫0.35%、9月交付的柴油,该国正寻求购买10月船货.

"印尼正大举买进,而柴油供应掌控在一两家机构手中,"新加坡一位馏分油贸易商称.

新加坡贸易商兴隆在周四延续疯狂购买柴油船货的举动,该机构再度买入30万桶柴油,价格有所上升.交易商称,兴隆本月累计买入约235万桶柴油,可能用于满足印尼需求.

10月柴油裂解价差升0.44美元,至每桶较迪拜原油升水16.96美元.

航煤裂解价差亦升0.42美元,至每桶18.69美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 123.70 124.1 123.9 122.8 +1.05 +0.85

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.15 123.5 123.3 122.2 +1.10 +0.90

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.90 124.3 124.1 122.9 +1.20 +0.98

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.95 125.3 125.1 124.0 +1.10 +0.89

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.2 122.2 +1.00 +0.82

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.6 121.7 +0.95 +0.78 (完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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