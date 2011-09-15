〔表格〕美国8月CPI较前月升0.4%,扣除食品与能源的CPI较前月升0.2%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月15日电---美国劳工部周四公布:
* 美国8月消费者物价指数(CPI)较前月升0.4%(路透调查预估为升0.2%),扣除食品与能源的CPI较前月升0.2%(预估为升0.2%)
* 美国8月CPI较上年同期上升3.8%(路透调查预估为上升3.6%),扣除食品与能源的CPI较上年同期上升2.0%(预估为升1.9%)
* 美国8月实质所得下滑0.8%,7月修正後为持平(前值为下滑0.1%)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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