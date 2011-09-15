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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 20:43 BJT

〔表格〕美国8月CPI较前月升0.4%,扣除食品与能源的CPI较前月升0.2%

路透9月15日电---美国劳工部周四公布:

* 美国8月消费者物价指数(CPI)较前月升0.4%(路透调查预估为升0.2%),扣除食品与能源的CPI较前月升0.2%(预估为升0.2%)

* 美国8月CPI较上年同期上升3.8%(路透调查预估为上升3.6%),扣除食品与能源的CPI较上年同期上升2.0%(预估为升1.9%)

* 美国8月实质所得下滑0.8%,7月修正後为持平(前值为下滑0.1%)

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