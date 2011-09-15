修正:〔表格〕美国9月10日当周初请失业金人数升至42.8万人,预估为41万人

修正:文中续请失业金人数日期应为"9月3日",兹附正确全文如下:

路透9月15日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国9月10日当周初请失业金人数升至42.8万人(预估为41万人),前周修正後为41.7万人(初值为41.4万人)

* 美国9月10日当周初请失业金人数四周均值升至41.95万人,前周修正後为41.55万(初值为41.475万人)

* 美国9月3日止当周续请失业金人数降至372.6万人(预估为371万人),前周修正後为373.8万人(前值为371.7万)

周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率

09/10/11 428,000 419,500 -- --

09/03/11 417,000-R 415,500-R 3,726,000 3.0

08/27/11 412,000 411,000 3,738,000-R 3.0

08/20/11 421,000 408,500 3,747,000 3.0

08/13/11 412,000 403,500 3,753,000 3.0

08/06/11 399,000 406,000 3,721,000 3.0

07/30/11 402,000 408,250 3,695,000 2.9

07/23/11 401,000 414,500 3,748,000 3.0

注: R-修正值.(完)

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