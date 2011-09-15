修正:〔表格〕美国9月10日当周初请失业金人数升至42.8万人,预估为41万人

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
修正:文中续请失业金人数日期应为"9月3日",兹附正确全文如下:
路透9月15日电---美国劳工部周四公布的数据显示:
* 美国9月10日当周初请失业金人数升至42.8万人(预估为41万人),前周修正後为41.7万人(初值为41.4万人)
* 美国9月10日当周初请失业金人数四周均值升至41.95万人,前周修正後为41.55万(初值为41.475万人)
* 美国9月3日止当周续请失业金人数降至372.6万人(预估为371万人),前周修正後为373.8万人(前值为371.7万)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
09/10/11 428,000 419,500 -- --
09/03/11 417,000-R 415,500-R 3,726,000 3.0
08/27/11 412,000 411,000 3,738,000-R 3.0
08/20/11 421,000 408,500 3,747,000 3.0
08/13/11 412,000 403,500 3,753,000 3.0
08/06/11 399,000 406,000 3,721,000 3.0
07/30/11 402,000 408,250 3,695,000 2.9
07/23/11 401,000 414,500 3,748,000 3.0
注: R-修正值.(完)
浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 肖群英;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选