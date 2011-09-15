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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 21:43 BJT

〔日圆汇率〕传言日本央行正检视汇率,美元/日圆因此跳升--交易员

路透纽约9月15日电---美元兑日圆JPY=EBS周四跳升至日内高位,交易员称,市场传言日本央行正在检视汇率.

交易员表示,日本央行致电各家银行,询问美元/日圆的情况,此举料为警示交易员,可能干预汇市.

美元/日圆因此一度大涨至77.335日圆,最新价上涨0.1%报76.792.(完)

--编译 李富强;审校 王洋

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