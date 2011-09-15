〔国际油市〕IEA宣布正式结束释出战略储备石油,因利比亚供应问题化解

路透伦敦9月15日电---国际能源署(IEA)周四公布,已正式结束释出战略储备石油,此举原本旨在协助填补利比亚产量减少造成的供应缺口.

声明并称,IEA理事会"断定,在目前全球石油需求增长趋缓预期的背景下,由于IEA成员共同释出原油行动和产油国增加产量,利比亚石油供应中断的问题已成功化解."

IEA在6月23日宣布,采取从战略石油储备中释出6,000万桶原油的临时性举措,以填补因利比亚生产停顿所造成的供应缺口.

IEA新任署长Maria van der Hoeven在9月8日向路透表示,释放储备石油取得了成功,目前没有采取更多行动的计划.

在IEA释放储备石油後的数天内,油价挫跌约10%,但随後已收复失地.(完)