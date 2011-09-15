〔国际油市〕IEA宣布正式结束释出战略储备石油,因利比亚供应问题化解

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月15日电---国际能源署(IEA)周四公布,已正式结束释出战略储备石油,此举原本旨在协助填补利比亚产量减少造成的供应缺口.
声明并称,IEA理事会"断定,在目前全球石油需求增长趋缓预期的背景下,由于IEA成员共同释出原油行动和产油国增加产量,利比亚石油供应中断的问题已成功化解."
IEA在6月23日宣布,采取从战略石油储备中释出6,000万桶原油的临时性举措,以填补因利比亚生产停顿所造成的供应缺口.
IEA新任署长Maria van der Hoeven在9月8日向路透表示,释放储备石油取得了成功,目前没有采取更多行动的计划.
在IEA释放储备石油後的数天内,油价挫跌约10%,但随後已收复失地.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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