〔国际油市〕亚洲石脑油价格升至四日高位,市场供应持续吃紧

路透新加坡9月15日电---亚洲石脑油价格扩大涨幅至四日高位,而实货跨月价差则徘徊在两周半高位附近,因西方进口有限,令供应持续相对吃紧.

韩国LG化学(051910.KS)以较高升水买入至少5万吨最低石蜡含量为70%的现货石脑油,到岸时间为10月下半月,支付价格为成本加运费较日本现货报价每吨升水6.50-7.00美元.

这是韩国自5月3日以来所支付的最高升水.

"市场远比我此前预期的强劲,"一名交易商表示."欧洲可能正在做日本做得事情,即炼油商处理重质原油,而不是轻质原油,这会导致石脑油产出下降."

汽油裂解价差持坚在每桶10美元上方,新加坡在岸库存触及32个月低位.

日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格升7.25美元至每吨969.00美元.

10月下半月和11月下半月互换逆价差走阔0.5美元至每吨6.00美元,追平8月29日所及高位.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK收窄0.33美元,至每吨升水123.75美元,为两日来最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF升0.34美元至每桶17.81美元,两日来最高.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升0.14美元至每桶10.40美元,为上周五触及每桶11.51美元以来的高位.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 968.50/969.50 961.75 +7.25

现货石脑油净回值NAF-SIN 105.24/105.34 104.48 +0.81

9月石脑油互换NAF-1M-S 962.75/964.75 954.00 +9.75

10月石脑油互换NAF-2M-S 958.00/960.00 951.00 +8.00

97号现货汽油GL97-SIN 126.55/126.65 126.75 -0.15

95号现货汽油GL95-SIN 124.65/124.75 123.70 +1.00

92号现货汽油GL92-SIN 123.05/123.15 121.95 +1.15

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.76/17.86 17.47 +0.34(完)