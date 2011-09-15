〔国际油市〕亚洲燃料油反弹,10月/11月跨月价差和裂解价差走强

路透新加坡9月15日电---亚洲燃料油市场周四反弹,而此前一天出现六个交易日内首次下跌,今天即期跨月价差和即期裂解价差在9月定价月最後一天上涨,尽管指标原油期货走强.

但跨月价差维持区间走势,10月/11月逆价差为每吨4.25美元,交易商称,这暗示市场人气在多头和空头间形成适度平衡.

"在西方运来逾350万吨燃料油前,市场呈空头走势,但由于10月到货燃料油缺少公开规格船货,因此跌势受到抑制,"新加坡一位西方交易商称.

市场似乎对这一信号作出反应,逆转走势,对10月/11月合约从卖出到买入,其成交量超过20万吨,价格为每吨4.20-4.35美元,成交量与昨天相似,昨日价格为每吨3.65-4.00美元.

尽管10月固定价格合约成交温和,成交量略低于10万吨,但市场人士买盘推高该合约,成交价为每吨649.75-650.00美元,燃料油裂解价差于三个交易日内首次上涨,尽管指标原油价格上扬.

布兰特10月原油期货LCOc1在亚洲市场收盘时上涨0.94美元,报每桶112.63美元,1130GMT时,进一步升至114.44美元.

10月裂解价差缩窄0.39美元,每桶较迪拜原油贴水5.69美元.11月裂解价差扩阔0.44美元,报每桶贴水5.76美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 655.70 656.10 655.90 649.95 5.95 0.92

现货380CST燃料油 FO380-SIN 647.75 648.25 648.00 641.55 6.45 1.01

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 655.00 656.00 655.50 648.00 7.50 1.16

380CST船用燃料油升水 7.25 7.75 7.50 6.45 1.05

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.00 4.50 4.25 4.00 0.25 6.25

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.80 5.10 4.95 4.63 0.32 7.03 (完)