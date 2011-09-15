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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 21:23 BJT

〔表格〕美国9月8日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿9月15日电---美国农业部(USDA)公布9月8日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 413.5 0.0 474.1 0.0 13,128.3 15,512.2

大麦 0.6 0.0 0.6 0.0 81.2 71.9

玉米 1127.3 41.2 1163.3 41.2 14,433.8 15,972.5

高粱 -13.4 0.0 6.6 0.0 342.1 879.3

大豆 351.9 0.0 658.5 0.0 14,677.8 18,455.2

豆粕 37.3 160.3 56.0 160.5 7,835.2 9,682.9

豆油 1.6 0.0 2.2 0.0 1,369.7 1,509.1

皮马棉 0.7 0.0 0.7 0.0 370.2 199.5

陆地棉 -171.3 36.6 74.6 36.6 6,244.7 7,422.0

稻米 33.5 0.0 36.4 0.0 733.6 990.4 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 肖群英;审校 王洋

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