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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 21:31 BJT

《美股动态》瑞银ADR盘前大跌,因一交易员涉嫌违规交易并造成巨额损失

0724ET---瑞银集团(UBS.N)UBSN.VX周四表示,一位交易员未经批准违规交易,导致约20亿美元损失.[ID:nCT0399252].伦敦警方已逮捕与违规交易有关的人士.[ID:nCN1968677].

伦敦警方表示,他们已逮捕一名31岁的男性嫌疑犯.瑞士报纸NZZ引述瑞银方面的话报导称,该交易员在伦敦证券部门工作.

在美上市的瑞银集团周四盘前大跌9.5%,报11.47美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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