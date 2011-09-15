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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 21:24 BJT

〔表格〕美国8月工业生产较前月成长0.2%,产能利用率为77.4%

路透华盛顿9月15日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四公布的数据显示:

* 美国8月工业生产较前月成长0.2%(预估为增长0.1%);7月为成长0.9%

* 美国8月产能利用率为77.4%,市场预估为77.5%

经季节调整的数据如下:

8月 7月 6月 11年8月/10年8月

工业生产(%) 0.2 0.9 0.1 3.4

前 值(%) 0.9 0.4

工业生产指数 94.0 93.9 93.0

8月 7月 6月 10年8月

产能利用率(%) 77.4 77.3 76.7 75.5

前 值(%) 77.5 76.9 (完)

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--编译 梁睿雪;审校 于春红

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