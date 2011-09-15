〔表格〕美国8月工业生产较前月成长0.2%,产能利用率为77.4%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月15日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四公布的数据显示:
* 美国8月工业生产较前月成长0.2%(预估为增长0.1%);7月为成长0.9%
* 美国8月产能利用率为77.4%,市场预估为77.5%
经季节调整的数据如下:
8月 7月 6月 11年8月/10年8月
工业生产(%) 0.2 0.9 0.1 3.4
前 值(%) 0.9 0.4
工业生产指数 94.0 93.9 93.0
8月 7月 6月 10年8月
产能利用率(%) 77.4 77.3 76.7 75.5
前 值(%) 77.5 76.9 (完)
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--编译 梁睿雪;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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