〔全球金融〕全球主要央行拟在第四季重启三个月期美元流动性操作

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福9月15日电---欧洲央行(ECB)周四称,将与其他主要中央银行一道,在第四季重启三月期美元流动性操作.
欧央行称,将在10月-12月期间举行三次单独的操作,并称此举会有助于扶助银行业渡过年底期间.
"欧洲央行已决定,与美国联邦储备理事会(美联储,FED),英国央行,日本央行,瑞士央行携手,采取三次提供美元流动性的操作,期限约三个月,涵盖今年年底,"ECB声明称.
欧央行的操作将采用固定利率,全额分配为基础的方式,定于10月12日,11月9日和12月7日进行.
由于欧洲主权债务危机导致银行间的不信任感上升,近期欧元区银行业在寻找美元融资方面再度吃紧.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选