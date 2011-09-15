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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 21:51 BJT

〔全球金融〕全球主要央行拟在第四季重启三个月期美元流动性操作

路透法兰克福9月15日电---欧洲央行(ECB)周四称,将与其他主要中央银行一道,在第四季重启三月期美元流动性操作.

欧央行称,将在10月-12月期间举行三次单独的操作,并称此举会有助于扶助银行业渡过年底期间.

"欧洲央行已决定,与美国联邦储备理事会(美联储,FED),英国央行,日本央行,瑞士央行携手,采取三次提供美元流动性的操作,期限约三个月,涵盖今年年底,"ECB声明称.

欧央行的操作将采用固定利率,全额分配为基础的方式,定于10月12日,11月9日和12月7日进行.

由于欧洲主权债务危机导致银行间的不信任感上升,近期欧元区银行业在寻找美元融资方面再度吃紧.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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