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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 21:53 BJT

〔美国股市〕开盘上扬,因欧洲央行将重新引入美元流动性操作

路透纽约9月15日电---美国股市周四开高,此前欧洲央行(ECB)称将在第四季与其他主要国家央行一道重新引入三个月期美元流动性操作.

道琼工业指数.DJI盘初升96.61点,或0.86%,至11,343.34点,标准普尔500指数.SPX升11.29点,或0.95%,至1,199.97点,Nasdaq指数.IXIC涨23.87点,或0.93%,至2,596.42点.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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