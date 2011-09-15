〔日圆汇率〕传言日本央行正检视汇率,美元/日圆因此跳升--交易员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约9月15日电---美元兑日圆JPY=EBS周四跳升至日内高位,交易员称,市场传言日本央行正在检视汇率.
交易员表示,日本央行致电各家银行,询问美元/日圆的情况,此举料为警示交易员,可能干预汇市.
美元/日圆因此一度大涨至77.335日圆,最新价上涨0.1%报76.792.(完)
--编译 李富强;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。