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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 22:43 BJT

〔美国热股〕微软在年度分析师会议上未提及增加派息等问题

路透9月15日电---尽管近期投资者呼吁微软(MSFT.O)大幅增加派息,并解决股价长期停滞不前的问题,但在该公司周三举行的年度分析师和基金经理会议上并未提及上述问题.

微软周四早盘微涨0.91%,报26.74美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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