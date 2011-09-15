〔欧洲汇市〕英镑兑美元走强且脱离八个月低位,受助于央行流动性声明

* 英镑兑美元走强,受助于央行携手重启流动性操作

* 英镑料走势脆弱,因市场担忧该国疲弱经济

* 英国零售销售回落,但超过市场预期

* 英镑兑欧元跌至一周低位

路透伦敦9月15日电---英镑兑美元周四走强,脱离八个月低位,各国央行采取一致行动解决银行美元融资问题提振市场人气,推高风险较高资产和货币.

但涨幅受限,料英镑可能遭遇更多卖盘,因对英国疲弱经济的担忧可能促使英国央行选择进一步放松政策.

分析师还表示,来自央行声明的提振可能不会持续太长时间,因此举并未从根本上解决问题.

英镑人气还因英国央行政策委员威尔的讲话而受挫,他告诉路透,双底衰退的风险上升,如果通胀率看似将低于央行目标,他将考虑实施更多量化宽松政策.

英镑兑美元GBP=D4上扬0.3%,报1.5809美元,脱离日高1.5869美元,但仍稳居周三触及的八个月低位1.5706美元之上.

英镑兑欧元跌至一周低位,因在流动性声明发表後欧元普涨.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.5%,报0.8771英镑,盘中触及0.87905英镑的高位,此水平与55日移动均线基本吻合.欧元/英镑持于200日移动均线切入位约0.8699英镑之上,如本周收在该水平之上,则可能暗示将进一步上扬.

稍早公布的数据显示,英国零售销售强于预期,但分析师称数据仍凸显出消费者需求不振.

8月英国零售销售回落0.2%,略高于市场预期的0.3%,但分析师称店铺前景黯淡.(完)

--编译 母红;审校 李军

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