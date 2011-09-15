〔美国债市〕投资级公司债市场今日有多笔新债入市,AGL和El Paso等发债

IFR纽约9月15日电---继昨天有116.5亿美元新债定价後,投资级别公司债市场今天继续迎来更多供给.昨日英特尔(INTC.O)携50亿美元债券首次在公司债市场亮相.

昨日延缓发债的Xylem和Exelis仍在进行相关运作,而AGL和El Paso宣布新债.

美国公债收益率今天上午整体较昨日收盘时有所上涨,显示投资者风险胃纳改善.指标10年期公债收益率报2.069%,较昨日收盘时上涨约4个基点.投资者今天在消化一系列新经济数据及新债,其中英特尔和力拓(RIO.AX)(RIO.L)较可比公债利差收窄.

今日美国公布的数据显示,8月消费者价格指数上涨0.4%,预估为0.2%.上周初请失业金人数增加11,000人.[US-ECI-CMN]

同时,发债方利用了良好需求契机.评级为Baa1/BBB+/A的AGL CapitalAGL.N发售其5亿美元新债,其中包括一笔4亿美元的10年期新债部分和另一笔重新开启的1亿美元30年期债券部分,後者收益率为5.875%.高盛、摩根士丹利、SunTrust和富国为被动簿记行.集资所得将用作为该公司与Nicor合并部分注资.

El Paso Pipeline PartnersEP.N发售5亿美元10年期债券.德意志银行和摩根大通担任主动簿记行.法国巴黎银行和Scotia Capital为被动簿记行.集资所得将用作支付循环贷款.

Kansas City Power & Light发售4亿美元30年期债券.巴克莱资本、苏格兰皇家银行和富国银行担任联席簿记行.该交易评级为Baa2/BBB.

GATXGTM.N亦发售2.50亿美元5.5年期新债.花旗和摩根士丹利担任联席簿记行,该券评级为Baa1/BBB/BBB.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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