〔欧元债市〕德债期货大跌,受对希腊的期待和各国央行的行动影响

* 投资者了结获利,受对希腊的期待和各国央行的行动影响

* 西班牙公债标售需求强劲,但是得标利率较高

* 分析师预期德债有进一步上涨的空间,受债务危机支撑

路透伦敦9月15日电---德债期货周四大跌,因主要国家央行帮助欧洲的银行融资,而且昨日法国和德国领导人称坚决将希腊留在欧元区.

德法的言论缓解风险资产承担的压力,推动投资者了结德债近期大涨後的获利.

全球主要央行将联合提供三个月期美元贷款给商业银行,防止欧洲主权债务危机导致货币市场流动性枯竭.

德债期货FGBLc1回落88个跳动点,结算价报135.99,因欧洲股市上涨.各国央行的声明发布後德债期货触及两周低位135.12.

周三法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)和德国总理梅克尔发表联合声明,敦促希腊领导人执行救助计划的条款,并称坚决将希腊留在欧元区.

美国数据疲软可能限制政府公债的下跌空间.美国9月10日当周初请失业金人数升至42.8万人,预估为41万人.美国8月工业生产较前月成长0.2%,产能利用率为77.4%.[ID:nCN1968711][ID:nCN1968815]

西班牙39.5亿欧元的公债标售需求高于平均水平.

"西班牙公债标售需求强劲令人振幅,周二意大利未能做到.但是平均收益率过高."德国商业银行分析师David Schnautz称.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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