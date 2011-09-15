〔欧元债市〕德债期货大跌,受对希腊的期待和各国央行的行动影响

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 投资者了结获利,受对希腊的期待和各国央行的行动影响
* 西班牙公债标售需求强劲,但是得标利率较高
* 分析师预期德债有进一步上涨的空间,受债务危机支撑
路透伦敦9月15日电---德债期货周四大跌,因主要国家央行帮助欧洲的银行融资,而且昨日法国和德国领导人称坚决将希腊留在欧元区.
德法的言论缓解风险资产承担的压力,推动投资者了结德债近期大涨後的获利.
全球主要央行将联合提供三个月期美元贷款给商业银行,防止欧洲主权债务危机导致货币市场流动性枯竭.
德债期货FGBLc1回落88个跳动点,结算价报135.99,因欧洲股市上涨.各国央行的声明发布後德债期货触及两周低位135.12.
周三法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)和德国总理梅克尔发表联合声明,敦促希腊领导人执行救助计划的条款,并称坚决将希腊留在欧元区.
美国数据疲软可能限制政府公债的下跌空间.美国9月10日当周初请失业金人数升至42.8万人,预估为41万人.美国8月工业生产较前月成长0.2%,产能利用率为77.4%.[ID:nCN1968711][ID:nCN1968815]
西班牙39.5亿欧元的公债标售需求高于平均水平.
"西班牙公债标售需求强劲令人振幅,周二意大利未能做到.但是平均收益率过高."德国商业银行分析师David Schnautz称.(完)
--编译 李富强;审校 李军
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。